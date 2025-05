Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Uneinsichtige Seniorin

Westhofen/Biebelnheim (ots)

Sehr uneinsichtig gegenüber Maßnahmen der Polizei zeigte sich eine 85-Jährige, die am 25.05.2025 gegen 16 Uhr die Signale einer Polizeistreife gleich mehrfach nicht beachtete. Was war passiert? Eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim wurde zu dieser Zeit auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz zu einer gemeldeten Gefahrenstelle in Höhe des Parkplatzes Bergkloster beordert. Dort sollte ein verletzter oder toter größerer Vogel auf der Fahrbahn liegen. Dazu schalteten die Polizisten in einigem Abstand vorher bereits die Signalanlagen auf dem Dach des Streifenwagens mit dem Hinweis "Gefahr" und "nicht überholen" und fuhren mittig, um den Verkehr zu verlangsamen und den Vogel von der Fahrbahn räumen zu können. Dennoch fuhr ein PKW als einziger an dem Streifenwagen links vorbei. Die Beamten entfernten den Vogel von der Fahrbahn und folgten dem PKW, der anschließend an der A 63 in Höhe der Anschlussstelle Biebelnheim kontrolliert werden konnte. Schon beim Versuch die Seniorin frühzeitig auf die Kontrolle hinzuweisen, missachtete die 85-jährige Fahrzeugführerin mehrfach die Anhalte-Signale unterstützt durch das Aufzeigen der Polizeikelle und Hupen. Schlussendlich konnte sie bei Biebelnheim von der Autobahn gelotst und kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle zeigte sich die Dame sehr uneinsichtig und unkooperativ gegenüber den eingesetzten Beamten. Auf Vorhalt gab sie an, dass sie habe schließlich keine Gefahr erkannt habe, weshalb sie keine Notwendigkeit gesehen habe, hinter dem Streifenwagen zu fahren. Auch habe sie sich gefragt warum sie nicht einfach direkt auf der Autobahn angehalten werde. Deshalb habe sie ihre Fahrt fortgesetzt. Nach Feststellung der Personalien konnte die Seniorin ihre Fahrt fortsetzen. Sie muss nun mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell