Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit 5 verletzten Personen

Heidesheim (ots)

Am 24.05.2025 gegen 00:10 Uhr befahren der 45-jährige und der 30-jährige mit ihren PKW die A63 in Fahrtrichtung Mainz. Kurz vor der Anschlussstelle Nieder-Olm kommt es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Hiernach prallt das Fahrzeug des 45-jährigen gegen die Leitplanke und wird massiv beschädigt. Es ist nicht mehr Fahrfahrbereit und verliert Betriebsstoffe. Im Fahrzeug des 30-jährigen sind 3 Mitfahrer, der 46-jährige ist alleine im PKW. Alle 5 Personen sind, nach aktuellem Stand, leicht verletzt. Zwei Beteiligte werden zur weiteren Untersuchung in die Universitätsmedizin Mainz verbracht. Der wirtschaftliche Schaden wird aktuell auf ca. 16.000EUR geschätzt. Bezüglich des Unfallhergang widersprechen sich die Unfallbeteiligten. Die A63 in Fahrtrichtung Mainz muss für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden. Danach kann der linke Fahrstreifen freigegeben werden. Der rechte Fahrstreifen und der Standstreifen sind für die Dauer der Reinigungsarbeiten noch gesperrt. Zeugen vom Verkehrsunfall werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Heidesheim zu melden.

