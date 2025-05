Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsbehinderungen rund um das Autobahnkreuz Alzey aufgrund von Unfällen

A61 - Bermersheim (ots)

Am Freitagmorgen kam es gegen 08:20 Uhr auf der Autobahn A61 in Fahrtrichtung Koblenz zwischen dem Autobahnkreuz Alzey und der Anschlussstelle Bornheim zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos. Ein 58-Jähriger aus dem Landkreis Karlsruhe wechselte vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem vor ihm fahrenden 40-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Südwestpfalz. Keiner der drei Insassen wurde bei dem Unfall verletzt. Am BMW und am Skoda entstand ein Schaden von ca. 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel wurde der rechte Fahrstreifen gesperrt und eine Spezialreinigungsmaschine angefordert. Im sich dadurch stockenden Verkehr kam es gegen 09:00 Uhr zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Transporterfahrer fuhr aufgrund zu geringen Abstands auf ein vorausfahrendes Motorrad auf. Der 59-jährige Motorradfahrer und die 60-jährige Sozia wurden durch den Aufprall nicht verletzt. Das Motorrad verkeilte sich so in der Motorhaube des Unfallverursachers, dass dieses nicht umfiel und die beiden Aufsassen selbstständig absteigen konnten. Der 53-jährige Fahrer des Transporters und sein 29-jähriger Beifahrer blieben ebenfalls unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 20000 Euro. Auch hier waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn musste die Autobahn in Richtung Koblenz mehrfach kurzfristig komplett gesperrt werden. Dadurch entstand ein Rückstau von etwa sechs Kilometern, teilweise auch bis auf die A63 zurück. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim von der Feuerwehr unterstützt. Der rechte Fahrstreifen war durch die Autobahnmeisterei bis ca. 11:30 Uhr gesperrt.

