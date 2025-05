POL-VDMZ: Schwerer Verkehrsunfall auf der A643 - Zwei Leichtverletzte, Fahrbahnsperrung bis in den Morgen

Wörrstadt (ots) - In der Nacht vom 15.05.2025 auf den 16.05.2025 brannte in der Anschlussstelle BAB60, Ingelheim-West, Fahrtrichtung Darmstadt, ein Lkw einer Baufirma aus. Während der Bauarbeiten in der Anschlussstelle geriet der Lkw vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Flammen. Jegliche Löschversuche durch die Bauarbeiter schlugen fehl und die Feuerwehr musste anrücken um den Brand zu löschen. Verletzt ...

