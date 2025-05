POL-VDMZ: Ohne Führerschein und ohne Versicherung unterwegs auf der A61

A 61/Bornheim (ots) - Im Rahmen der Streifenfahrt konnten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 14.05.2025 gegen 5 Uhr auf der A 61 in Höhe der Anschlussstelle Bornheim deutlich in einem PKW ein angebrachtes Smartphone mit aktiver Blitzer-App feststellen. Die Beamten kontrollierten den 47-jährigen Fahrer des Autos an der Anschlussstelle Bornheim. Im ...

mehr