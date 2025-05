Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Auffahrunfall zwischen Mainz-Hechstheim-West und Autobahnkreuz-Mainz-Süd

Wörrstadt (ots)

Am Nachmittag des 23.05.2025, gegen 14:45 Uhr, kam es zwischen der Autobahnanschlussstelle Mainz-Hechtsheim-West und dem Autobahnkreuz-Mainz-Süd zu einem Auffahrunfall zwischen vier Pkw. Aufgrund eines Stauendes musste der erste Pkw auf der rechten Fahrspur anhalten. In der Folge fuhren die drei nachfolgende Pkw auf den abbremsenden Pkw auf. Eine Person wurde leicht verletzt. An den Pkw entstand Sachschaden. Zwei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten wurde die rechte Fahrspur und der Seitenstreifen gesperrt. Der Rückstau reichte bis nach Mainz-Laubenheim.

