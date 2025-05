Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Gefährliche Situation durch Pannenfahrzeug auf der A643 - Polizei sperrt Überleitung zur A60

A643, in Fahrtrichtung Darmstag, Dreieck Mainz (ots)

Am Samstag, den 24. Mai 2025, kam es auf der Bundesautobahn 643 in Fahrtrichtung A60 zu einer gefährlichen Situation, verursacht durch ein Pannenfahrzeug. Um 13:47 Uhr blieb im Überleitungsbereich zur A60, in Richtung Darmstadt, ein Fahrzeug infolge eines technischen Defekts mitten auf der Fahrbahn liegen. Um die Sicherheit im Verkehrsraum zu gewährleisten, wurde die Überleitung in Richtung Darmstadt durch die Polizei vollständig gesperrt.

Die Sperrung war zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer und zur sicheren Beseitigung der Gefahrenstelle erforderlich.

Das Fahrzeug wurde von der eingesetzten Polizeistreife etwa 200 Meter auf den nahegelegenen Seitenstreifen verbracht.

Trotz umfangreicher Absicherungsmaßnahmen - darunter Warnmaterial auf der Fahrbahn sowie eingeschaltetes Blaulicht und Zusatzleuchten - fuhren insgesamt 15 Fahrzeuge in den gesperrten Bereich ein, teilweise unter Missachtung der durchgezogenen Fahrbahnmarkierung. Die betreffenden Fahrzeugführenden wurden angehalten und in kurzen Gesprächen auf ihr Verhalten hingewiesen.

Die Überleitung konnte nach Abschluss der Maßnahmen gegen 14:32 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die Polizei weist darauf hin, dass polizeiliche Verkehrsmaßnahmen - insbesondere Fahrbahnsperrungen - gemäß §36 der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) verbindlich sind. Sie haben Weisungscharakter und sind uneingeschränkt zu befolgen. Die Nichteinhaltung dieser Anordnungen kann den Verkehrsfluss beeinträchtigen und die Sicherheit aller Beteiligten gefährden.

Verkehrssituationen auf Autobahnen können sich jederzeit unerwartet entwickeln. Die Beachtung polizeilicher Anordnungen ist entscheidend für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer sowie der eingesetzten Einsatzkräfte.

