Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Wohnungseinbruch in Erfurt: Beute im Wert von 7.000 Euro
Erfurt (ots)
Im Laufe des Mittwochs drangen unbekannte Täter in eine Wohnung in Erfurt ein. Zuvor hatten sich die Täter unbemerkt Zugang zu dem Mehrfamilienhaus in der Nordstraße verschafft. In der Wohnung durchsuchten sie mehrere Räume und stahlen u. a. einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag, eine Spielekonsole, einen Laptop sowie ein hochwertiges Küchengerät. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 7.000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und nahm eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 7443-1503
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell