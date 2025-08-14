Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wohnungseinbruch in Erfurt: Beute im Wert von 7.000 Euro

Erfurt (ots)

Im Laufe des Mittwochs drangen unbekannte Täter in eine Wohnung in Erfurt ein. Zuvor hatten sich die Täter unbemerkt Zugang zu dem Mehrfamilienhaus in der Nordstraße verschafft. In der Wohnung durchsuchten sie mehrere Räume und stahlen u. a. einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag, eine Spielekonsole, einen Laptop sowie ein hochwertiges Küchengerät. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 7.000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und nahm eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell