Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Neuer Kommandowagen für die Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Bild-Infos

Download

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Wetter (Ruhr) freut sich über die Übergabe eines neuen Kommandowagens (KdoW), der bei Einsätzen für eine schnelle und effektive Einsatzleitung sorgt. Bürgermeister Frank Hasenberg übergab das moderne Fahrzeug am vergangenen Freitag offiziell an den Leiter der Feuerwehr - Ralf Tonetti.

Das neue Fahrzeug - ein modern ausgerüsteter Volvo XC 60 - ersetzt einen in die Jahre gekommenen Skoda Yeti - Baujahr 2012, welcher 2016 zum KdoW umgebaut wurde und bereits treue Dienste geleistet hat. Dieses Fahrzeug wird nun im Tagesdienst weiterhin genutzt, zum Beispiel für den vorbeugenden Brandschutz. "Mit diesem neuen Kommandowagen stellen wir sicher, dass unsere Feuerwehr auch in Zukunft weiterhin schnell, sicher und effektiv vor Ort ist", betonte Bürgermeister Hasenberg in seiner kurzen Ansprache. "Diese Investition ist ein weiteres klares Bekenntnis zur Unterstützung unserer ehrenamtlichen Einsatzkräfte."

Der neue Kommandowagen bietet unter anderem moderne Funk- und Navigationstechnik, eine Freisprecheinrichtung für Funk und Telefon, eine Sondersignalanlage sowie eine optimierte Beladung zur Führungsunterstützung. Damit ist er bestens auf die Anforderungen im Einsatzgeschehen vorbereitet.

Ralf Tonetti bedankte sich im Namen der gesamten Wehr: "Ein solches Fahrzeug ist keine Selbstverständlichkeit. Wir wissen das Vertrauen und die Investition in unsere Arbeit sehr zu schätzen und geben weiterhin unser Bestes für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger der Stadt".

Das Fahrzeug wird zukünftig für den Einsatzführungsdienst (EFD) eingesetzt, welcher durch speziell ausgebildetes ehrenamtliches Personal der Feuerwehr in Rufbereitschaft sowie ständigem Wechsel besetzt wird. Um eine schnelle Einsatzbereitschaft jederzeit zu gewährleisten sowie direkt zum Einsatzort ausrücken zu können, wird an den Wochenenden das Fahrzeug auch für private, alltägliche Fahrten im Nahbereich durch den EFD genutzt.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell