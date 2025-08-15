LPI-EF: Fahrradeigentümer gesucht

Landkreis Sömmerda (ots) - In Weißensee beschädigte ein Unbekannter den Autoreifen einer 38-Jährigen. Im Tatzeitraum von Dienstag bis Mittwoch machte sich der Täter an dem hinteren rechten Reifen ihres Autos zu schaffen. Während der Fahrt bemerkte die Frau den Schaden und konnte glücklicherweise gefahrlos anhalten. An dem Reifen entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Die Polizei ermittelt wegen eines ...

