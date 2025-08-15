PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradeigentümer gesucht

Sömmerda (ots)

Die Polizei sucht den Eigentümer des hier abgebildeten Fahrrades. Dieses wurde im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes am Bahnhof Sömmerda sichergestellt. Es ist davon auszugehen, dass das leuchtend grüne Fahrrad der Marke "Cube" vom Typ "Aim" aus einer Diebstahlshandlung stammt. Die Rahmennummer ist auf dem Fahrrad zu erkennen und lautet: WOW79062AVLR. Hinweise zum Eigentümer nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Angabe der Vorgangsnummer 0183221entgegen. (DS)

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 7443-1503
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
