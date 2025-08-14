Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrzeugreifen in Weißensee beschädigt

Landkreis Sömmerda (ots)

In Weißensee beschädigte ein Unbekannter den Autoreifen einer 38-Jährigen. Im Tatzeitraum von Dienstag bis Mittwoch machte sich der Täter an dem hinteren rechten Reifen ihres Autos zu schaffen. Während der Fahrt bemerkte die Frau den Schaden und konnte glücklicherweise gefahrlos anhalten. An dem Reifen entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und warnt: Wer vorsätzlich derartige Manipulationen an Fahrzeugen vornimmt, bringt das Leben anderer Verkehrsteilnehmer in höchste Gefahr. Ein solches Verhalten ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat, die mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird. (DS)

