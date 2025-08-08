Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Schlägerei am Bahnhof (07.08.2025)

VS-Villingen (ots)

Eine handfeste Streitigkeit hat sich zwischen vier Beteiligten am Donnerstag, gegen 19:30 Uhr im Bereich des Bahnhofs zugetragen. Zunächst schlug ein 32-Jähriger einen 30-Jährigen nach einem vorangegangenen Streit ins Gesicht. Dies bemerkten zwei 23 und 24 Jahre alten Männer und gingen dazwischen. Im weiteren Verlauf entspann sich eine Schlägerei zwischen den Beiden und dem 32-Jährigen. Letzterer wehrte sich mit einem Pfefferspray. Die Polizei nahm die Drei mit auf die Dienststelle, die sie nach den erforderlichen Ermittlungen wieder verlassen durften.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell