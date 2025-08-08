POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Leichtverletzter Radfahrer nach Überholmanöver (07.08.2025)
VS-Schwenningen (ots)
Bei einem Unfall auf der Straße "Außenring Schwenningen" hat sich am Donnerstag, gegen 16 Uhr ein Radfahrer leichtverletzt. Beim Überholen hielt ein 70-jähriger Peugeot-Fahrer nicht genug Seitenabstand zum 44-Jährigen ein und streifte ihn. Dadurch stürzte der Zweiradfahrer und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.
Rückfragen bitte an:
Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell