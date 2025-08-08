PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald
Schwarzwald Baar Kreis) Auto zerkratzt - Zeugenaufruf (04.08.2025 - 07.08.2025)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Im Zeitraum von Montag, bis Donnerstag hat ein Unbekannter an der Schramberger Straße ein Auto zerkratzt und so einen Schaden von etwa 1.000 Euro verursacht. Den in der Grundstückseinfahrt geparkte schwarze Hyundai beschädigte der Täter an dessen Front mit mehreren Kratzern. Zu der Sachbeschädigung sucht das Polizeirevier St. Georgen nach Zeugen, die sich, unter der Nummer 07724 / 949500, melden können.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

