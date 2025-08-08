Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Auto zerkratzt - Zeugenaufruf (04.08.2025 - 07.08.2025)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Im Zeitraum von Montag, bis Donnerstag hat ein Unbekannter an der Schramberger Straße ein Auto zerkratzt und so einen Schaden von etwa 1.000 Euro verursacht. Den in der Grundstückseinfahrt geparkte schwarze Hyundai beschädigte der Täter an dessen Front mit mehreren Kratzern. Zu der Sachbeschädigung sucht das Polizeirevier St. Georgen nach Zeugen, die sich, unter der Nummer 07724 / 949500, melden können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell