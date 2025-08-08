Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan

Landkreis Rottweil) Fünf Verletzte nach Unfall (07.08.2025)

Dornhan (ots)

Bei einem Unfall auf der Kreuzung Oberndorfer Straße und den Straßen "Hartweg" und "Oberes Dorf" haben sich bei einem Unfall am Donnerstag fünf Personen verletzt. Ein 32-Jähriger Skoda-Fahrer, der auf der Oberndorfer Straße unterwegs war, missachtete, gegen 19 Uhr beim Linksabbiegen auf die Straße "Oberes Dorf" die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos. Auf der Kreuzung stieß der Skoda mit dem VW einer 24-Jährigen zusammen wodurch sich neben den beiden Fahrern auch drei weitere Fahrzeuginsassen im Alter von 15, 17 und 26 Jahren verletzten. Rettungswagen brachten die Fünf in Krankenhäuser, während sich Abschleppdienste um die Autos kümmerten. Der Gesamtschaden beträgt etwa 15.000 Euro.

