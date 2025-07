Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Gemeldeter Dachstuhlbrand

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B3

Meldebild: Dachstuhlbrand

Datum: 29.06.2025

Uhrzeit: 15:16 Uhr

Einsatzort: Weidenweg, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Feuerwehr Alpen

Auf Grund eines technischen Defektes kam es an einer Solaranlage auf dem Dach eines Einfamilienhauses zu einer kurzzeitigen Rauchentwicklung. Beim Eintreffen der Feuerwehr war diese allerdings nicht mehr wahrnehmbar. Die Einsatzkräfte kontrollierten die Anlage und den dahinterliegenden Wohnraum des Hauses mittels Wärmebildkamera. Hierbei gab es keine Feststellungen, so dass die Anlage an den Eigentümer übergeben werden konnte.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell