Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Rückblick: Blaulichtparty 2025 in Menzelen

Alpen (ots)

Vor knapp 10 Tagen wurde durch die Einheit Menzelen die fünfte Blaulichtparty ausgerichtet. Bei bestem Wetter fanden knapp 300 Gäste aus nah und fern den Weg auf das Gelände des Gerätehauses an der Neuen Straße. DJ Benny Benito sorgte für die passende Musik. So kamen alle Gäste auf ihre Kosten und erfreuten sich bei kühlen Getränken und leckerer Currywurst-Pommes bester Gespräche. Die Einheit Menzelen zeigte sich sehr zufrieden: "Unser Ziel war es, die Menschen als Feuerwehr zusammenzubringen, einen entspannten Rahmen zu bieten und damit eine gute Zeit zu ermöglichen - das ist uns gelungen," so Dominik Janßen vom Organisationsteam. Die Einheit Menzelen freut sich schon auf die Blaulichtparty Vol 6, die dann im Jahre 2027 stattfinden soll.

