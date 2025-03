Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: Befragung zu Sicherheit und Kriminalität in Niedersachsen - Start der 6. Befragungswelle

40.000 Menschen erhalten Post vom Landeskriminalamt Niedersachsen

Wie sicher fühlen sich die Menschen in Niedersachsen? Diese Frage steht auch in diesem Jahr wieder im Mittelpunkt der "Befragung zu Sicherheit und Kriminalität", die das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen im Jahr 2025 bereits zum sechsten Mal durchführt. Ziel ist es, ein möglichst realitätsnahes Bild vom Sicherheitsempfinden der Menschen und der tatsächlichen Kriminalitätslage im Land zu erhalten, um polizeiliche Präventionsmaßnahmen und Strategien entwickeln und anpassen zu können.

Die Niedersächsische Ministerin für Inneres und Sport, Daniela Behrens, sagt: "Niedersachsen ist ein sicheres Bundesland. Das belegen die aktuellen Zahlen aus der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik. Die Zahl der registrierten Straftaten ist im vergangenen Jahr gesunken und Aufklärungsquote konnte erneut leicht gesteigert werden. Das zeigt, dass unsere Polizei in Niedersachsen hervorragende Arbeit leistet und ihre Maßnahmen zur Kriminalitätsbekämpfung Wirkung zeigen! Doch wie sicher fühlen sich die Menschen in Niedersachsen? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Und wie groß ist das Dunkelfeld? Die 'Befragung zur Sicherheit und Kriminalität' des LKA Niedersachsen kann hierzu sowie zu weiteren Fragen Antworten geben und ist somit ein wichtiges Werkzeug, um zusammen mit der Polizeilichen Kriminalstatistik die Ausmaße und die Folgen von Kriminalität festzustellen und in der Folge die richtigen Maßnahmen treffen zu können."

Warum ist die Befragung wichtig? Die Studie ergänzt die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS), indem sie neben den angezeigten Straftaten auch das sogenannte Dunkelfeld - also die nicht angezeigten Straftaten - erfasst. Darüber hinaus behandelt sie weitere zentrale Themen wie das individuelle Kriminalitätserleben, das Anzeigeverhalten, die Folgen von Straftaten, die Bewertung der Polizei sowie die Kriminalitätsfurcht der Bevölkerung. In einem zusätzlichen Modul fragt das LKA Niedersachsen in der diesjährigen Studie nach Situationen, die im Zusammenhang mit sexueller Belästigung stehen.

"Die Befragung zu Sicherheit und Kriminalität ist für die Polizei Niedersachsen ein unverzichtbares Instrument geworden. Sie liefert wertvolle Erkenntnisse über das Anzeigeverhalten, das Kriminalitätserleben und die Kriminalitätsfurcht der Bevölkerung in Ergänzung zur PKS. Das Dunkelfeld sichtbarer machen - bei dieser Befragung legen wir einen besonderen Fokus auf das Thema sexuelle Belästigung in seinen verschiedenen Formen. Die Ergebnisse der Befragung fließen dabei in die strategischen Planungen ein und helfen dabei, Niedersachsen sicherer zu machen", sagt LKA-Präsident Friedo de Vries.

Ablauf der Befragung: Im Rahmen der Studie werden 40.000 zufällig ausgewählte Personen ab 16 Jahren mit Hauptwohnsitz in Niedersachsen postalisch angeschrieben. Die Befragung ist freiwillig und anonym. Die Befragten erhalten drei persönliche Schreiben: eine Ankündigung der Befragung, einige Tage später die Befragungsunterlagen (Fragebogen und frankierter Rückumschlag sowie Zugangsdaten für eine Online-Teilnahme) sowie ein abschließendes kombiniertes Dank-/Erinnerungsschreiben. Die Befragungsphase dauert fünf Wochen und beginnt Mitte März 2025.

An den bisherigen Befragungen haben sich jeweils rund 40 Prozent der angeschriebenen Personen beteiligt. Ihre Antworten ermöglichen belastbare Aussagen, auf deren Grundlage polizeiliche Strategien und Präventionsmaßnahmen optimiert werden können.

Studienleiter Alexander Gluba sagt: "Bei dieser Befragung werden wir erstmals auch eine Online-Teilnahme ermöglichen, um die Aufwände für die Befragten zu reduzieren. Wir erhoffen uns dadurch, die Teilnahmequote der ausgewählten Personen weiter erhöhen zu können."

Das LKA Niedersachsen hat für alle Interessierten Informationen auf der Website unter https://www.lka.polizei-nds.de/forschung/dunkelfeldstudie/befragung-zu-sicherheit-und-kriminalitat-in-niedersachsen-2023-115379.html zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus wird für die angeschriebenen Personen eine Projekthotline eingerichtet, um etwaige aufkommende Fragen klären zu können.

