LKA-NI: Befragung zu Sicherheit und Kriminalität in Niedersachsen startet demnächst: Wie sicher fühlen Sie sich?

Ab heute erhalten 40.000 Menschen in Niedersachsen Post vom Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen. Inhalt dieser Sendung ist die Ankündigung zur sechsten "Befragung zu Sicherheit und Kriminalität". Die 40.000 Personen wurden mithilfe von Einwohnermeldeämtern ausgewählt. In diesem Jahr ist es erstmals möglich, auch online an der Befragung teilzunehmen.

"In den vergangenen Jahren haben immer bis zu 40 % der angeschriebenen Personen teilgenommen. Unser Ziel ist es, weiterhin solche Teilnahmequoten zu erreichen, damit wir auf Basis möglichst vieler Antworten für die Polizei Niedersachsen abermals belastbare Aussagen ableiten können", so der Leiter der Studie Alexander Gluba.

Die Befragung zu Sicherheit und Kriminalität ist für die Polizei Niedersachsen ein wichtiges Instrument, um polizeiliche Präventionsmaßnahmen und Strategien entwickeln und anpassen zu können.

Die ausgewählten Personen erhalten insgesamt drei Schreiben vom LKA Niedersachsen. Heute sind die sogenannten Ankündigungsschreiben versandt worden. In der folgenden Woche folgen die Befragungsunterlagen und zum Ende ein kombiniertes Dank- bzw. Erinnerungsschreiben. Die Teilnahme ist absolut freiwillig und anonym. Die Teilnehmenden haben für eine Teilnahme insgesamt fünf Wochen Zeit.

Das LKA Niedersachsen hat für alle Interessierten Informationen auf der Website unter https://www.lka.polizei-nds.de/forschung/dunkelfeldstudie/befragung-zu-sicherheit-und-kriminalitat-in-niedersachsen-2023-115379.html zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus wird für die angeschriebenen Personen eine Projekthotline eingerichtet, um etwaige aufkommende Fragen klären zu können.

