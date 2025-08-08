POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, B 462
Landkreis Rottweil) Fehler beim Überholen - Unfall (07.08.2025)
Zimmern ob Rottweil - B 462 (ots)
Auf der Bundesstraße 462 zwischen der Autobahnanschlussstelle Rottweil und der Stadt Schramberg hat sich am Donnerstag ein Motorradfahrer bei einem Unfall leichtverletzt. Währen ein 38-jähriger Lastwagenfahrer von der Bundesstraße nach links auf einen Feldweg abbog, überholte der 34-jährige Fahrer einer Kawasaki mehrere verkehrsbedingt wartende Autos. Den abbiegen Lastwagen übersah er und wollte auch diesen überholen. Er prallte in die linke Seite des Gespanns. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der junge Mann leicht und kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell