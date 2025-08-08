Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, B 462

Landkreis Rottweil) Fehler beim Überholen - Unfall (07.08.2025)

Zimmern ob Rottweil - B 462 (ots)

Auf der Bundesstraße 462 zwischen der Autobahnanschlussstelle Rottweil und der Stadt Schramberg hat sich am Donnerstag ein Motorradfahrer bei einem Unfall leichtverletzt. Währen ein 38-jähriger Lastwagenfahrer von der Bundesstraße nach links auf einen Feldweg abbog, überholte der 34-jährige Fahrer einer Kawasaki mehrere verkehrsbedingt wartende Autos. Den abbiegen Lastwagen übersah er und wollte auch diesen überholen. Er prallte in die linke Seite des Gespanns. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der junge Mann leicht und kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell