PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, B 462
Landkreis Rottweil) Fehler beim Überholen - Unfall (07.08.2025)

Zimmern ob Rottweil - B 462 (ots)

Auf der Bundesstraße 462 zwischen der Autobahnanschlussstelle Rottweil und der Stadt Schramberg hat sich am Donnerstag ein Motorradfahrer bei einem Unfall leichtverletzt. Währen ein 38-jähriger Lastwagenfahrer von der Bundesstraße nach links auf einen Feldweg abbog, überholte der 34-jährige Fahrer einer Kawasaki mehrere verkehrsbedingt wartende Autos. Den abbiegen Lastwagen übersah er und wollte auch diesen überholen. Er prallte in die linke Seite des Gespanns. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der junge Mann leicht und kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren