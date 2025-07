Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Kinder auf Gleise und Güterwagen - Bundespolizei weist auf Gefahren auf Bahnanlagen hin

Paderborn-Sennelager (ots)

Bahnanlagen sind kein Spielplatz! Diesen dringenden Appell haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am Freitagabend (11. Juli) an sieben Kinder im Alter von 10-14 Jahren gerichtet, die sich zuvor im Gleisbereich des Bahnhofs Paderborn-Sennelager aufgehalten haben. Eine 14-jährige soll zudem auf einen abgestellten Flachwagen geklettert sein.

Alle Kinder wurden eingehend auf die Gefahren auf Bahnanlagen hingewiesen und an die Erziehungsberechtigten übergeben.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei eindringlich vor dem unbefugten Betreten von Bahnanlagen. Züge nähern sich oft unbemerkt und mit hohen Geschwindigkeiten. Sie haben einen sehr langen Bremsweg und können nicht ausweichen. Der Sog von vorbeifahrenden Zügen kann so stark sein, dass Menschen oder Gegenstände ohne ausreichenden Abstand an den Zug angezogen werden.

Die Gefahren, die von Stromleitungen ausgehen, werden oftmals völlig unterschätzt oder sind nicht bekannt. Bereits die Nähe zu Bahn-Oberleitungen, z. B. durch das Klettern auf Bahnwaggons, genügt für einen Stromüberschlag. Die Bahn-Oberleitung muss hierfür nicht berührt werden. Die Gefahren, die von Bahn-Oberleitungen ausgehen, sind also nicht sichtbar. Wird ein Abstand von mindestens 1,50 Metern zur Bahn-Oberleitung unterschritten, bedeutet dies, mit seinem Leben zu spielen! Die Bahn-Oberleitungen haben eine Spannung von 15 000 Volt, das sind 65 Mal mehr als in der Steckdose zu Hause.

Eltern werden gebeten, ihre Kinder für die Gefahren auf Bahnanlagen zu sensibilisieren.

Weitere Informationen finden Eltern, Kinder und Jugendliche auf der Homepage der Bundespolizei unter dem Link:

https://bundespolizei.de/sicher-im-alltag/sicher-auf-bahnanlagen#

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell