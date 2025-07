Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ein Reisender gestand den Konsum von Betäubungsmitteln - die Bundespolizei fand Waffen und Drogen.

Recklinghausen (ots)

Am 10. Juli wurde eine Streife der Bundespolizei in Recklinghausen auf einen Mann aufmerksam. Dieser gestand den Beamten gegenüber den Konsum von Betäubungsmitteln. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurden weitere Betäubungsmittel sowie verschiedene verbotene Gegenstände und eine Schreckschusswaffe gefunden.

Gegen 21:45 Uhr stellten die Einsatzkräfte den 46-Jährigen fest. Er wies sich aus und gab an, zuvor berauschende Substanzen zu sich genommen zu haben. Auf die Frage, ob er noch weitere verbotene Mittel oder Gegenstände bei sich trage, antwortete er bejahend. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten dann allerhand verbotene Gegenstände, darunter auch weitere Betäubungsmittel. Der Tatverdächtige führte in seiner Hosentasche ein Butterfly-Messer griffbereit mit sich. Dabei handelt es sich um ein Faltmesser mit zweigeteilten, auf einer Ebene schwenkbaren Griffen. In seinem Rucksack fanden die Polizisten eine geladene Schreckschusswaffe, insgesamt 43 Patronen, einen Teleskopschlagstock, zwei Wurfmesser, ein Abwehrspray, ein Messer mit einer Klingenlänge von 20 cm und ein Keramik-Küchenmesser. Zur Feststellung seiner Wohnanschrift wurde der türkische Staatsbürger zur Dienststelle am Hauptbahnhof Recklinghausen gebracht. Der Herner gab an, dass er diese Gegenstände und Waffen benötige, um sich gegen eventuelle Angreifer zu wehren. Anschließend machte er von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Sämtliche Gegenstände wurden beschlagnahmt bzw. sichergestellt.

Anschließend konnte der Mann die Dienststelle wieder verlassen.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz ein.

