Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, Lkr. Tuttlingen) 7-Jähriger bei Unfall auf der Bachzimmerer Straße verletzt (07.08.2025)

Immendingen (ots)

Bei einem Unfall auf der Bachzimmerer Straße ist am Donnerstagnachmittag ein Junge verletzt worden. Der 7-Jährige querte mit seinem Rad aus der Breslauer Straße kommend kurz hinter dem Fußgängerüberweg die Straße. Dabei erfasst ihn ein 27-jähriger Kia-Fahrer der auf der Bachzimmerer Straße in Richtung Ippingen unterwegs war. Trotz Vollbremsung konnte der junge Mann einen Zusammenstoß mit dem unmittelbar auf die Straße radelnden Kind nicht mehr verhindern. Der 7-Jährige zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu, kam jedoch vorsorglich zur Beobachtung ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell