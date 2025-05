Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt - Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Radfahrer

Darmstadt (ots)

Am Samstag, dem 3. Mai 2025, gegen 16:20 Uhr, ereignete sich in Darmstadt, Nieder-Ramstädter Straße,ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Straßenbahn.

Ein 55-jähriger Fußballfan aus Darmstadt befuhr mit dem Rad die Nieder-Ramstädter Straße in Richtung Stadtmitte. In Höhe des Hölderlinweges bog er nach links ab, wurde von einer Straßenbahn erfasst und leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Darmstädter Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad sowie an der Straßenbahn entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1000 EUR. Die Unfallursache ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Berichterstatterin: Köhl, POK'in, 2. Polizeirevier Darmstadt

