Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen, Lkr. Tuttlingen) Wildunfall - Radfahrer kollidiert mit Reh (07.08.2025)

Denkingen (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Wildunfall am Donnerstagmorgen zwischen Denkingen und Spaichingen verletzt worden. Kurz vor 7 Uhr war der 55-Jährige auf dem Radweg in Richtung Spaichingen unterwegs, als ein Reh die Straße querte. Der Radler stieß mit dem Tier zusammen, stürzte und verletzte sich dabei. Das Reh verstarb infolge der Kollision.

