Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbrüche in der Josef-Schüttler-Straße und der Rudolf Diesel Straße (07.08.2025)

Singen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag sind unbekannte Täter in ein Fitnessstudio in der Josef-Schüttler-Straße und einen Baustoffhandel in der Rudolf Diesel Straße eingebrochen.

Gegen 00:20 Uhr gelangten die Unbekannten durch Aufhebeln eines Rolltores in die Lagerhalle des Baustoffhändlers und anschließend zu den Verkaufsräumen, wo sie Bargeld erbeuteten.

Gegen 3 Uhr verschafften sich mutmaßlich dieselben Täter über ein gekipptes Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten des Fitnessstudios. Aus einer Kasse entwendeten sie einen geringen Bargeldbetrag ehe sie das Gebäude vermutlich ebenfalls wieder über das auf der Rückseite gelegene Fenster verließen.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht Verdächtiges im Bereich des Fitnessstudios und des Baustoffhandels beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Revier Singen zu melden.

