POL-KN: (Tuttlingen) - Vandalismus auf dem Zirkusgelände am Donauspitz (07.08.2025)
Tuttlingen (ots)
In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte mehrere Fahrzeuge und Einrichtungen eines Zirkus auf dem Donauspitz-Parkplatz beschädigt.
Im Zeitraum zwischen Mitternacht und etwa 04:00 Uhr kam es auf dem Gelände des Zirkus, der derzeit auf dem Parkplatz am Umläufle gastiert, zu mehreren Sachbeschädigungen: Eine Plexiglasscheibe des Kassenhauses ging zu Bruch, zudem schlugen Unbekannte die Scheibe und den Seitenspiegel eines Radladers ein. Auch der linke Außenspiegel eines Sprinters nahm Schaden. An einem daneben abgestellten Pkw zersplitterte die Heckscheibe, zusätzlich gingen beide Rücklichter zu Bruch.
Der Betreiber des Zirkus beziffert den Gesamtschaden auf rund 5.000 Euro.
Personen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Beobachtungen rund um den Donauspitz-Parkplatz in Tuttlingen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 941-0 zu melden.
