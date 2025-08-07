Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Hardstraße - 41-Jährige kommt von Fahrbahn ab (07.08.2025)

Rielasingen-Worblingen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag hat eine Autofahrerin auf Hardstraße einen Unfall verursacht. Kurz nach 1 Uhr war die 41-Jährige mit einem Ford auf der Hardstraße in Richtung Singen unterwegs. Am Ortsausgang kam sie mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den Geh- und Radweg und kollidierte kurz nach dem Ortsschild mit einer Straßenlaterne, die sie infolgedessen überfuhr. Durch den Aufprall schleuderte das Auto anschließend auf einen Acker, auf dem es liegen blieb. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der Frau nicht nur Alkoholgeruch fest, sondern zudem Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Deshalb musste sie in einem Krankenhaus neben der medizinischen Versorgung eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. An dem nicht mehr fahrbereiten Ford entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Da an dem beschädigten Wagen Öl auslief, rückte die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle aus.

