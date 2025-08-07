Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen

Lkr. Tuttlingen) - Ausweichmanöver endet im Graben: 30.000 Euro Schaden (06.08.2025)

Emmingen-Liptingen (ots)

Am Mittwochabend ist es auf der Stockacher Straße im Bereich der Ortsausfahrt zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Jaguar nach einem Ausweichmanöver in einen Baustellengraben gefahren ist und starke Beschädigungen davongetragen hat.

Gegen 22:00 Uhr war eine 19-Jährige mit einem Jaguar XE ortsauswärts in Richtung Bundesstraße 14 unterwegs. Aufgrund einer Baustelle war die rechte Fahrspur durch Warnbaken verengt. Als der jungen Frau ein dunkler Wagen mittig auf der Straße entgegenkam, wich sie nach rechts aus, um eine Kollision zu verhindern und überrollte dabei eine Warnbake. Anschließend geriet der Wagen in einen Baustellengraben.

Der entgegenkommende Fahrer fuhr weiter, ohne anzuhalten. Am Jaguar entstand Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum entgegenkommenden Auto geben können, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 941-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell