Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Frittlingen

Lkr. Tuttlingen) - Kraftstoffdiebstahl auf Baustelle: Unbekannte zapfen über 100 Liter Diesel ab (05./06.08.2025)

Frittlingen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte auf einer Baustelle in der Hauptstraße insgesamt knapp über 100 Liter Dieselkraftstoff aus mehreren Baumaschinen und Baustellenfahrzeugen entwendet.

Der Gesamtschaden liegt bei knapp 200 Euro.

Zeugen, die im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmorgen (05./06.08.2025) im Bereich der Hauptstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen unter Tel. 07424 9318-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell