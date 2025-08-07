PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Frittlingen
Lkr. Tuttlingen) - Kraftstoffdiebstahl auf Baustelle: Unbekannte zapfen über 100 Liter Diesel ab (05./06.08.2025)

Frittlingen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte auf einer Baustelle in der Hauptstraße insgesamt knapp über 100 Liter Dieselkraftstoff aus mehreren Baumaschinen und Baustellenfahrzeugen entwendet.

Der Gesamtschaden liegt bei knapp 200 Euro.

Zeugen, die im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmorgen (05./06.08.2025) im Bereich der Hauptstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen unter Tel. 07424 9318-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren