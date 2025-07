Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Sturz mit Pedelec: 79-Jährige verletzt sich schwer

Kevelaer (ots)

Am Montag (28. Juli 2025) kam es gegen 14:00 Uhr an der Busmannstraße in Kevelaer zu einem Verkehrsunfall. Eine 79-jährige Frau aus Kevelaer befuhr mit einem Pedelec die Busmannstraße und beabsichtigte auf Höhe einer Verkehrsinsel eine Personengruppe zu überholen. Dabei blieb die Frau mit dem Pedal des Pedelecs am Bordstein der Verkehrsinsel hängen und stürzte zu Boden. Durch den Sturz zog sich die Frau schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. (pp)

