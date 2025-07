Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Alleinunfall mit Pedelec: 62-Jähriger zieht sich schwere Verletzungen zu

Emmerich am Rhein-Elten (ots)

Am Montag (28. Juli 2025) kam es gegen 19:00 Uhr am Bindsberger Weg in Emmerich zu einem Alleinunfall. Eine 62-jährige Frau aus Emmerich befuhr mit einem Pedelec den Bindsberger Weg aus Fahrtrichtung B8 kommend. Die Frau beabsichtigte auf einen temporär gebauten Weg abzubiegen, welcher aus mehreren hintereinander gelegten Metallplatten besteht. Aufgrund der nassen Metallplatten verlor die Frau die Kontrolle über das Pedelec, stürzte und verletzte sich schwer. Zur weiteren Behandlung wurde die Frau in ein Krankenhaus verbracht. (pp)

