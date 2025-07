Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Kollision zwischen Pkw und Pedelec: 23-Jähriger schwer verletzt

Kleve (ots)

Am Montag (28. Juli 2025) kam es gegen 15:50 Uhr an der Kreuzung Brabanterstraße / Brandströmstraße in Kleve zu einem Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Frau aus Kranenburg befuhr mit einem grauen Opel Corsa die Burgunderstraße in Fahrtrichtung Brabanterstraße. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 23-jähriger Mann aus Kleve, mit einem schwarzen Pedelec (Yamaha), die Brabanterstraße in Fahrtrichtung Römerstraße. Im Kreuzungsbereich Brabanterstraße / Brandströmstraße übersah die Kranenburgerin den vorfahrtsberechtigten Pedelecfahrer, wodurch es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden kam. Durch die Kollision zog sich der Klever, welcher zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug, schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Sowohl am Pedelec als auch am Opel Corsa entstand Sachschaden. (pp)

