POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel - Zwei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Varel (ots) - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in Dangast - Zeugen gesucht Dangast - Im Zeitraum von Dienstag, 21:00 Uhr, bis Mittwoch, 14:00 Uhr, wurde ein auf dem öffentlichen Parkplatz am Weltnaturerbeportal in Dangast, nahe der Edo-Wiemken-Straße, abgestellter Pkw beschädigt. Bei dem betroffenen Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Seat Leon ST mit ...

mehr