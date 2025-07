Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau-Hau - Alleinunfall mit Kleinkraftrad: 69-jährige Frau verletzt sich schwer

Bedburg-Hau-Hau (ots)

Am Montag (28. Juli 2025) kam es gegen 09:15 Uhr an der Straße "Alte Landstraße" in Bedburg-Hau zu einem Alleinunfall. Eine 69-jährige Frau aus Goch befuhr mit einem Kleinkraftrad die Alte Landstraße in Fahrtrichtung Antoniterstraße und geriet dabei, aus bislang ungeklärter Ursache, gegen den Bordstein. Durch die Kollision verlor die Frau die Kontrolle über das Kleinkraftrad und stürzte zu Boden. Die Gocherin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus verbracht, während am Kleinkraftrad Sachschaden entstand und die Alte Landstraße im Rahmen der Unfallaufnahme bis kurz nach 10Uhr gesperrt war. (pp)

