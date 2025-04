Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Drei Festnahmen nach Vollstreckung von Haftbefehlen

Dresden (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Dresden hat innerhalb von 24 Stunden drei Personen festgenommen, gegen die Haftbefehle vorlagen.

Fall 1:

Am 13. April 2025, gegen 19:30 Uhr, wurde ein Mann im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle am Hauptbahnhof Dresden durch die Bundespolizei überprüft. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen den 34-jährigen Deutschen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden wegen Erschleichens von Leistungen vorlag. Da der Betroffene die fällige Geldstrafe in Höhe von 1.350 Euro nicht begleichen konnte, wurde die Ersatzfreiheitsstrafe von 45 Tagen vollstreckt. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Dresden eingeliefert.

Fall 2:

Am 14. April 2025, gegen 06:50 Uhr, meldete sich ein 40-jähriger Deutscher auf der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof Dresden. Er gab an, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliege. Die Überprüfung bestätigte, dass die Staatsanwaltschaft Dresden einen Vollstreckungshaftbefehl gegen ihn erlassen hatte. Der Mann war 2024 wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Er wurde ebenfalls in die JVA Dresden überstellt.

Fall 3:

Am 14. April 2025, gegen 05:30 Uhr, wurde ein 42-jähriger kroatischer Staatsangehöriger im Zug der ÖBB 456 auf Höhe des Bahnhofs Bad Schandau durch eine Streife kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Landshut wegen Betrugs vorlag. Er war zu einer Geldstrafe von 18.000 Euro und einer Wertersatzeinziehung in Höhe von 2.400 Euro verurteilt worden. Da er den Betrag nicht bezahlen konnte, muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen verbüßen.

