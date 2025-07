Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Blauer Transporter überfährt STOP-Zeichen bei Haldern

Fahrzeug flüchtet und hinterlässt eine lange Ölspur

Zeugen gesucht

Rees (ots)

Am Sonntag (27. Juli 2025) gegen 01:30 Uhr kam es an der Einmündung der Wertherbrucher Straße in die Wertherbrucher Straße/Schledenhorster Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat ein blauer Transporter, aus Richtung Wertherbruch kommend, an der Einmündung das dort an der rechten Fahrbahnseite im Grünstreifen aufgestellte STOP-Zeichen überfahren und sich dabei den Unterboden aufgerissen. Das Fahrzeug konnte dann beobachtet werden, wie es nach rechts auf der Wertherbrucher Straße in Richtung Rees-Haldern fuhr. Dabei verlor es Betriebsstoffe, u.a. Motoröl. Die Ölspur, zu deren Beseitigung die Feuerwehr Rees hinzugezogen wurde, verlief weiter durch den Ortskern von Haldern über die Klosterstraße, Bahnhofstraße auf die Weseler Straße in Richtung Rees. Dort verlor sich die Spur. Anhand der vor Ort aufgefundenen Fahrzeugteile, der gesicherten Spuren an dem beschädigten Verkehrszeichen sowie von Zeugenaussagen ist davon auszugehen, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen blauen Fiat Ducato der Baujahre von 2006 bis 2014 mit einer Städtekennung aus Duisburg (DU-.....) handeln dürfte. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Emmerich ermittelt jetzt in dieser Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Das Fahrzeug dürfte im Frontbereich (Kühlergrill) und am Unterboden nicht unerheblich beschädigt sein. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell