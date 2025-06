Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Audis gestohlen

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag zwei Fahrzeuge der Marke Audi Audis in Weilerbach gestohlen. Die Täter stahlen kurz vor ein Uhr einen grauen Audi S7 aus der Straße "Am Hochrain". Am Freitagmorgen meldete sich dann der Besitzer eines Audi S4 aus der Straße "Zum Geisrech". Auch dieser Wagen wurde in der Nacht entwendet. Zeugen, denen die Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 13312 mit der Kripo Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. Beide Autos verfügten über das sogenannte "Keyless Go" System. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter dieses System austricksten und so die Wagen stehlen konnten.

In diesem Zusammenhang empfiehlt die Polizei: Bewahren Sie Ihren Autoschlüssel nicht in der Nähe der Haustür und damit in der Nähe zu Ihrem geparkten Wagen auf. Mit technischen Mitteln ist es Autodieben möglich, das "Keyless Go" System zu überlisten. Die Diebe verlängern das Funksignal des Autoschlüssels mit Verstärkern, um so die Wagen stehlen zu können.

Wenn Ihr Auto über ein "Keyless Go"-System verfügt, bewahren Sie den Autoschlüssel in einem sicheren Behälter auf. Sicher aufgehoben sind die Schlüssel in einer Metallbox mit entsprechender Abschirmung. Im Handel werden solche Schlüsselboxen angeboten. Diebe können dann nicht die Funkwellen des Schlüssels bis zu Ihrem Auto verlängern. So verhindern Sie, dass Ihr Wagen unberechtigt geöffnet beziehungsweise gestohlen werden kann. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell