POL-PPWP: Ladendiebe erwischt

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Wegen eines gestohlenen Audi Q7 meldete sich ein Mann am Mittwochmorgen bei der Polizei. Der schwarze Wagen war seit Dienstagabend 23 Uhr in der Schubertstraße in Mackenbach geparkt. In der Nacht zum Mittwoch müssen die Langfinger zugeschlagen und das Auto entwendet haben. Dem Besitzer fiel am Mittwoch gegen 6 Uhr auf, dass der Wagen fehlte. Noch am selben Tag wurde der Audi durch die Polizei Görlitz aufgefunden und ...

