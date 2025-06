POL-PPWP: Ergebnisse der Kontrollwoche Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Am Dienstagvormittag rückten die Feuerwehr und die Polizei zu einem Radweg an der Landstraße 387 aus. Zwischen Otterbach und Otterberg kurz vor der Abfahrt Erlenbach stand eine Hütte in Vollbrand. Der Feuerwehr gelang es, die Flammen zu löschen, dennoch wurde das Häuschen komplett zerstört. Der Sachschaden steht noch nicht fest. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen ...

mehr