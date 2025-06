Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sexueller Missbrauch eines Kindes - Tatverdächtiger festgenommen

Kaiserslautern (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und Polizeipräsidium Westpfalz

Nach einem sexuellen Übergriff auf ein elfjähriges Mädchen in der vergangenen Woche (wir berichteten: https://s.rlp.de/BrYhz5V) hat die Polizei am Freitag einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann wurde auf dem Willy-Brandt-Platz erkannt und durch die eingesetzten Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Am Samstag erfolgte die Vorführung des Verdächtigen beim Amtsgericht Kaiserslautern. Gegenüber dem Gericht machte der 27-Jährige von seinem Schweigerecht Gebrauch. Zum Tatvorwurf äußerte er sich nicht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete die Ermittlungsrichterin die Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. |elz

