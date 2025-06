Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tasche aufgeschnitten

Kaiserslautern (ots)

Einer 81-jährigen Frau wurde am Samstagmittag beim Einkaufen in einem Geschäft in der Zollamtstraße die Geldbörse aus der umhängenden Tasche entwendet. Die Täter schnitten ihr die Tasche zum Entnehmen der Geldbörse unbemerkt auf. Hier Tipps, wie sie sich gegen Taschendiebe schützen: https://s.rlp.de/h8EnZ Zeugen, welche verdächtige Personen in dem Geschäft bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der 0631 36913312 zu melden oder per Mail an kdkaiserslautern.ki3.k31@polizei.rlp.de.|wey

