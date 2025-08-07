Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Lastwagenfahrer bei Auffahrunfall auf der B462 eingeklemmt (06.08.2025)

Rottweil (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es auf der Bundesstraße 462 auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Rottweil zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Lastwagen gekommen, bei dem ein Fahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt worden ist.

Gegen 14:15 Uhr fuhr ein 43-jähriger Lastwagenfahrer in Richtung B27. Im Bereich der Anschlussstelle zur Autobahn bemerkte er den stockenden Verkehr offenbar zu spät und fuhr auf einen vorausfahrenden Lastwagen auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 43-Jährige in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Schwere seiner Verletzungen ist derzeit noch nicht bekannt.

An den beiden Lastwagen entstand ein Gesamtschaden von rund 60.000 Euro. Aufgrund des Aufpralls war der auffahrende Laster nicht mehr fahrbereit und musste vor Ort abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme war die B462 kurzfristig in beide Richtungen gesperrt.

