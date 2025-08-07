Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen-Seedorf

Lkr. Rottweil) - 86-Jährige stürzt in Linienbus - Busfahrerin fährt weiter (29.07.2025)

Dunningen-Seedorf (ots)

Am Dienstagnachmittag vergangene Woche ist eine 86-jährige Frau in einem Linienbus in der Freudenstädter Straße gestürzt und dabei verletzt worden.

Die Seniorin, die in ihrer Mobilität eingeschränkt ist, wollte gegen 14:15 Uhr in Seedorf an der Haltestelle in der Freudenstädter Straße in einen Linienbus einsteigen. Noch bevor sie den Fahrpreis entrichten konnte, setzte die Busfahrerin den Bus in Bewegung. Die Frau verlor das Gleichgewicht, stürzte im Mittelgang und blieb dort zunächst liegen. Erst durch andere Fahrgäste konnte sie wieder aufstehen.

Die Busfahrerin fuhr weiter, ohne sich um die gestürzte Frau zu kümmern.

Die 86-Jährige erlitt durch den Sturz Verletzungen und begab sich anschließend in ärztliche Behandlung.

Fahrgäste oder weitere Personen, die den Vorfall am Dienstag (29.07.2025) gegen 14:15 Uhr in der Freudenstädter Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Zimmern unter Tel. 0741 34879-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell