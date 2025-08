Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Dacia reißt Verkehrsschild ab und fährt verkehrt durch Kreisverkehr (05.08.2025)

Rottweil (ots)

Am Dienstagabend hat sich auf der Bundesstraße 27 zwischen Deißlingen und Rottweil ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Dacia-Fahrer unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursachte und danach weiterfuhr.

Gegen 22:00 Uhr fuhr ein 42-Jähriger von Deißlingen in Richtung Rottweil und überrollte auf Höhe des Kreisverkehrs am Baumarkt Hornbach einen Verkehrsteiler und beschädigte dabei ein Verkehrsschild. Anschließend gelangte der Wagen entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung über die Mittelinsel des Kreisverkehrs und setzte die Fahrt in Richtung Saline fort. Dort hielt der Fahrer auf einem Parkplatz eines Supermarktes an.

Ein entgegenkommender Autofahrer musste zuvor im Kreisverkehr stark abbremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Bei der Kontrolle auf dem Parkplatz trafen die Beamten auf den 42-jährigen Mann. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen.

Am Dacia entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Auch Kreisverkehr und Verkehrseinrichtungen blieben nicht unversehrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell