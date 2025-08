Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Polizei schnappt junge Graffitisprayer (03.08.2025)

Radolfzell (ots)

Beamte des Polizeireviers Radolfzell haben nach dem Hinweis eines Zeugen am Sonntagnachmittag mehrere junge Graffitisprayer geschnappt. Kurz vor 15 Uhr teilte ein Passant fünf Jugendliche mit, die im Stadtgarten unter der Obertorbrücke ein Graffiti mit pinker Farbe gesprüht haben. Vor Ort trafen die Polizisten zunächst niemand mehr an. Aufgrund einer guten Personenbeschreibung stellten sie im Rahmen der Fahndung jedoch kurz darauf mehrere Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 12 und 15 Jahren aus der vermeintlichen "Sprayergruppe" am Bahnhof fest. Ein 12-Jähriger trug eine leere pinkfarbene Spraydose in seiner Umhängetasche, zudem hatten zwei seiner Begleiter pinke Farbe unter den Schuhen. Da sich die fünf weigerten ihre vollständigen Personalien anzugeben, nahmen sie die Beamten mit auf das Revier. Dort erfolgte schließlich eine Verständigung der Erziehungsberechtigten.

