POL-FR: Lörrach: Baumaschinen und Werkzeuge von Großbaustelle entwendet - Zeugensuche

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Freitag, 14.03.2025, 11.30 Uhr bis Montag, 17.03.2025, 20.00 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft in der Straße "Am Rheinpark" über eine Balkontür in eine Wohnung, welche sich im obersten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses befindet. Um in das oberste Stockwerk zu ...

mehr