Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Polizei ermittelt Einbrecher - 29-Jähriger in Abschiebehaft (31.07.2025)

Singen (ots)

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen ist es Beamten des Polizeireviers Singen gelungen einen Mann zu festzunehmen, der im Verdacht steht, in eine Gaststätte in der Schaffhauser Straße und einige Nächte später in ein Lokal in der Hauptstraße eingebrochen zu sein. Nachdem ein zunächst unbekannter Täter in der Nacht auf Montag, 14.07.2025, in die Phoenix Lounge einbrach und dort Bargeld aus einem Spiel- und einem Zigarettenautomaten entwendete (wir berichteten http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6077096) und sich in der Nacht auf Freitag gewaltsam Zutritt zur Gaststätte "Zum Korken" verschaffte und dort Bargeld erbeutete, kamen die Ermittler schnell einem 29-Jährigen albanischen Staatsangehörigen auf die Spur, gegen den sich ein dringender Tatverdacht ergab. Der Polizisten nahmen den Mann daraufhin vorläufig fest.

Da gegen ihn zwischenzeitlich ein von der Ausländerbehörde beantragter Haftbefehl zur Sicherung der Abschiebung vorlag, wurde er in Abschiebehaft genommen.

