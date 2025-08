Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, K 5701

Schwarzwald Baar Kreis) Leichtverletzter nach Unfall im Kreisverkehr (05.08.2025)

Bad Dürrheim - K 5701 (ots)

Durch eine Vorfahrtsmissachtung hat sich am Dienstag, gegen 16 Uhr ein Motorradfahrer bei einem Unfall leichtverletzt. Beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Kreisstraße 5701 stieß ein 24-jähriger Hyundai-Fahrer mit dem vorfahrtsberechtigten 62-jährigen Zweiradfahrer zusammen. Durch den Aufprall stürzte er auf die Straße. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Es entstand geringer Sachschaden.

