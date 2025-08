Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, K6178, Lkr. Konstanz) 16-Jähriger stürzt mit Leichtkraftrad (05.08.2025)

Engen, K6178 (ots)

Ein junger Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße 6158 zwischen Engen und Honstetten verunfallt. Der 16-Jährige fuhr mit einer Super Moto von Engen in Richtung Honstetten. Auf Höhe von Bittelbrunn bemerkte er plötzlich einen Druckverlust im Hinterrad seines Bikes, woraufhin er die Kontrolle über das Zweirad verlor und stürzte. Der 16-Jährige rutschte unter der Leitplanke hindurch und verletzte sich. Er kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An der Super Moto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

